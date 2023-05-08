Kartal meydanı üç farklı etkinliğe ev sahipliği yaptı

14 Mayıs Anneler Günü’nün Cumhurbaşkanlığı seçimi ve genel seçimlere denk gelmesinden dolayı bir hafta önceden kutlandığı şenlikte Kartallılar bir araya geldi.

14 Mayıs Anneler Günü’nün cumhurbaşkanlığı seçimi ve genel seçimlere denk gelmesinden dolayı bir hafta önceden kutlandığı şenlikte Kartallılar bir araya geldi. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen şenlikte Kartallı kadınların ve derneklerin yapmış oldukları el emeği ürünler vatandaşlarla buluştu. Stantları tek tek dolaşan Başkan Gökhan Yüksel, emekçi annelere karanfil vererek tüm annelerin anneler gününü tebrik etti.

Kartallı kadınların kurduğu ‘Gönüllü Üretim Atölyesi’ni ziyaret eden Başkan Yüksel, “Kartal meydandayız Anneler Günü şenliğindeyiz. Aslında anneler günü 14 Mayısta ama 14 Mayıs’ta tarihi bir seçim var biz istiyoruz ki komşuluk bitmesin dostluk arkadaşlık bitmesin kültürümüz devam etsin. Üreten kadınların burada sergiledikleri ürünler var. Biz de Kartal Belediyesi olarak onların yanındayız onları stantlarımızı açıp organize etmeye çalışıyoruz. Kadın aile müdürümüz ve diğer müdürlerimizle beraber. Üreten kadın sayısı arttıkça üreten insan sayısı arttıkça ülkemiz güzelleşecek ama başta kadınların üretime katkısını çok önemsiyoruz ve desteklediğimiz burada kadın dernekleri var atölyelerimiz var kendi atölyemizde gönüllü kadın arkadaşlarımız var ablalarımız var kardeşlerimiz var. Hem 14 Mayıs Anneler Gününü kutlarken hem de üreten kadınlarla birlikte olmuş olduk” dedi.