Kartal, sahasında 2. mağlubiyetini aldı
Beşiktaş, Fenerbahçe derbisiyle bu sezon evinde 2. kez mağlup oldu.
Beşiktaş, Fenerbahçe derbisiyle bu sezon evinde 2. kez mağlup oldu.
Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Fenerbahçe’ye 3-2’lik skorla kaybetti. Siyah-beyazlılar, bu maçla birlikte 2025-2026 sezonunda evinde 2. kez yenildi. Karşılaşmada 2-0 öne geçen Kartal, Orkun Kökçü’nün 26. dakikada gördüğü kırmızı kart sonrası 10 kişi kaldı.
Siyah-beyazlılar bu sezon Tüpraş Stadyumu’nda çıktığı Eyüpspor, Kocaelispor ve RAMS Başakşehir maçlarını kazanırken, Gençlerbirliği ve Fenerbahçe ise yenildi.