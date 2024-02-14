Kartal ve Maltepe sahilinde karavan işgali: Sürücüler araç koyacak yer bulamıyor

Karavan parkı için ücret ödemek istemeyen karavan sahipleri, Kartal ve Maltepe sahilinde yol kenarındaki çok sayıda park alanını işgal etmeye devam ediyor. Park alanını kullanamayan vatandaşlar karavan sahiplerine tepki gösterdi. Sahil kenarındaki park alanına koyulan karavanlar dron ile görüntülendi.

İstanbul’da karavan otoparkına ücret ödemek istemeyen karavan sahipleri, Kartal ve Maltepe sahilinde, Turgut Özal Bulvarı üzerinde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait ücretsiz otopark alanlarında karavanlarıyla konaklıyor. Konaklamaların çoğalmasıyla, park alanında araçları için boş yer bulamayan sürücüler ise duruma tepki gösterdi. Bu durumdan etkilenen araç sürücüleri yer bulmakta zorlanınca sorunların çözülmesi için yetkililere karavanların kaldırılması için seslendi.

"Karavanlardan şikayetçiyiz"

Sahilde karavanlardan dolayı aracını park edemeyen sürücü Abdullah Tokgöz, "Karavanların buraya park nedeni ücretsiz olması, park ücreti ödememek için buraya park ediyorlar. Burası adalara bakıyor sadece kahve içmek için gelip gidenler var veya arkadaşlarıyla oturmak için gelip gidiyor. Diğer aracını park etmek isteyenler ise hiçbir faaliyette bulunamıyor. Hiçbir yetkili de buna müdahale etmiyor. On iki ay boyunca bu karavanlar burada. Şikayetçiyiz ve bunun yasası neyse uygulanmalı" diye konuştu.

Sahilde karavan parkından şikayetçi olan sürücü Adem Güneş, "Bu konudan rahatsızım, ben de bir yere ulaşmaya çalışıyorum bu konu hakkında. Araçlarımızı koyamıyoruz" dedi.

Öte yandan sahilde otopark alanına koyulan karavanlar havadan görüntülendi.