Kartallı çocuklar '23 Nisan' coşkusunu doyasıya yaşadı

Kartal’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı. Kartal Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerde, minikler; mahalle şenliklerinden oyun atölyelerine kadar bir dizi kutlama programıyla bayram coşkusunu doyasıya yaşadı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 103’üncü yıl dönümü kutlamaları, Kartal’daki Atatürk Anıtı’na çelenk sunma töreni ile başladı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde Kartal Meydanı’nda düzenlenen Atatürk Anıtı’na çelenk sunma törenine; Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Tüysüz, mülki idare amirlerinin yanı sıra, siyasi partilerin ilçe başkanları ve yönetim kurulu üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, tören çelenk sunumu ile devam etti.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, çelenk töreninin ardından ilkokulu okuduğu Ergenekon İbrahim Şakir İlkokulu öğrencileriyle buluştu. Kartal Kaymakamı Abdullah Demir’in de katıldığı 23 Nisan gösterileri gelenler tarafından ilgiyle izlendi. Kendi okuduğu okulda çocuklarla bir araya gelen Başkan Yüksel, duygusal anlar yaşadı, çocukların sergilediği gösterileri izledi. Başkan Gökhan Yüksel, gösterilerin ardından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı konulu resim yarışmasında 1. olan Ege Sanayi İlkokulu öğrencisi Ecem Vural’a plaket takdim ederek başarılarının devamını diledi.

Başkan Yüksel, koltuğunu depremzede çocuğa devretti

Günün sürpriz etkinliği, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in Malatyalı bir depremzede olan ve depremin ardından ailesi ile beraber Kartal’a yerleşen ilkokul 4’üncü sınıf öğrencisi Miraç Ürkmez’e koltuğunu devir etmesi oldu. Minik Miraç, devir teslim esnasında heyecan dolu anlar yaşadı. Yaşadığı heyecanı belirterek, Kartal’da olmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade etti. Başkan Gökhan Yüksel, minik Miraç’a Kartal’ın sembolü olan bir heykelcik takdim etti. Makam devrinin ardından iki başkan sohbet ederek, çocukların istek ve taleplerini konuştu.

Yüzlerce Kartallı, kortej yürüyüşü ve meydandaki kutlamalarda buluştu

Kartal’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde Kartal Meydanı ve mahallelerde de etkinlikler düzenlendi. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk çocuklarına armağan ettiği bu özel günde Kartallı çocuklar doyasıya eğlendi.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal Neyzen Tevfik Meydanı’ndan başlayan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kortej yürüyüşüne katılarak çocukların bu özel gününü kutladı. Çocukların ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirilen kortej yürüyüşü Kartal Meydanı’nda etkinlikler ve atölyeler ile devam etti. Kartal Meydanı’nda gerçekleşen etkinliklerde; oyun atölyeleri, ikram ve hediyeler, tiyatral gösteriler ile yüzlerce çocuk unutulmaz anlar yaşadı.

23 Nisan coşkusunu çocuklarla birlikte yaşayan Başkan Gökhan Yüksel, “Güzel minik yüreklerimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en içten duygularımızla kutluyoruz. Ne güzel, ne mutlu ki bizlere böyle bir güne sahibiz. Bugün kreşlerimizdeki çocuklarımızla beraber hep beraber etkinliklerimizi izleyeceğiz. Kartal’ın tüm parklarında da çocuklarımızla buluşmaya devam edeceğiz. Kartal Belediyesi olarak, Ata’mızın mirasına sahip çıkmaya devam ediyoruz” dedi.

13 ayrı noktada bayram kutlaması

Kartal’da yapılan kutlamalar mahallelerde de gün boyunca devam etti. 23 Nisan Mahalle Şenlikleri çerçevesinde 13 ayrı yerde etkinlikler, atölye çalışmaları ve mahalle şenlikleri düzenlendi.

Topselvi Mahallesi-İbrahim Doğan Parkı-Atatürk Parkı, Atalar Mahallesi-Mehmet Ali Büklü Parkı-Top sahası, Cevizli Mahallesi-Komşuluk ve Dayanışma Parkı, Gümüşpınar Mahallesi-Gümüşpınar Parkı, Soğanlık Mahallesi-Soğanlık Kültür Merkezi, Uğur Mumcu Mahallesi-Uğur Mumcu Kültür Merkezi, Yakacık Mahallesi-Yakacık Kültür Merkezi-Bayram Demirkol Parkı, Atalar Mahallesi, Soğanlık Orta Mahalle- Naim Süleymanoğlu Parkı, Cumhuriyet Mahallesi-Cumhuriyet Parkı’nda yapılan etkinliklerde çocuklar gün boyu kendilerine armağan edilen bayramı doyasıya kutladı.

Depremzede çocukların mutlu günü

Günün diğer bir etkinliği ise, depremin vurduğu bölgelerden Kartal’a yerleşen çocuklara yönelik bir etkinlik oldu. Depremzede çocuklar, Kartal Belediyesi tarafından hizmete sokulan Trafik Eğitim Parkı’nda trafik eğitimi aldı. Minikler, aileleri ile birlikte hem trafik eğitimi alırken hem de eğlence dolu anlar yaşadı. Depremzede çocukların aileleri ile beraber yaşadıkları mutluluk, görülmeye değerdi.