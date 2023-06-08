Kartallı öğrencilerin ilk diş taraması Kartal Belediyesi'nden

Kartal Belediyesi ‘Sağlıkla Parlayan Dişler, Mutlu Çocuklar’ adını verdiği projeyle ilçede öğrenim gören ilkokul öğrencilerine ücretsiz diş taraması hizmeti veriyor. Proje ile son olarak Hürriyet Mahallesi’nde bulunan Yıldız İşçimenler İlkokulu birinci sınıf öğrencilerinin ağız ve diş taramaları gerçekleştirildi.

Kartal Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi tarafından başlatılan “Sağlıkla Parlayan Dişler, Mutlu Çocuklar” adlı proje çerçevesinde Kartal’daki ilkokullarda birinci sınıf öğrencilerine yönelik tarama hizmeti devam ediyor.

Kartal Belediyesi tarafından hizmete açıldığı günden bu güne on binlerce Kartallı çocuğun ücretsiz tedavisinin gerçekleştiği ‘Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, ilçede yaşayan miniklere rutin olarak ağız ve diş sağlığı hizmeti veriyor.

Proje çerçevesinde son olarak Hürriyet Mahallesi’nde bulunan Yıldız İşçimenler İlkokulu birinci sınıf öğrencilerinin ağız ve diş taramaları yapıldı.

Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Oktay Aksu da diş taramasına katılarak belediye hekimlerine ve taramaya katılan öğrencilerine eşlik etti.

Etkinlik öncesinde okul müdürü Bülent Bertan ile bir sohbet gerçekleştiren Aksu, okuldaki eksiklikler hakkında da bilgi aldı. Sağlık İşleri Müdürlüğü personeli ile birlikte gerçekleşen görüşmenin sonunda Aksu, okulda eksikliği tespit edilen revir odasının belediye tarafından hazırlanacağını belirtti. Ardından Kartal Belediyesi ve Başkan Gökhan Yüksel’in çalışmaları anlatılarak, okul yönetimi bilgilendirildi.

Diş tarama işlemi Yıldız İşçimenler İlkokulu’nun deprem dönüşüm nedeniyle boşaltılmasından dolayı Hürriyet Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunda gerçekleştirildi.

Burada misafir olarak öğrenim gören minik öğrenciler, tarama işleminden önce Başkan Yardımcısı Mustafa Oktay Aksu’ya çiçek takdiminde bulundu.

İlkokul birinci sınıf öğrencileriyle bir araya gelen Aksu, çocuklarla keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Ağız ve diş sağlığı üzerine yapılan sohbetin ardından tarama işlemine geçildi.

50 binin üzerinde çocuğun diş taraması yapıldı

Kartal Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nin deneyimli hekimleri tarafından gerçekleştirilen tarama işleminde çocukların diş ile ilgili sorunları tespit edildi.

Proje ile ilkokul birinci sınıf öğrencilerine yönelik yapılan ve ailelerinin de onayı alınarak gerçekleştirilen işlemler sonucunda çocuklara ve ailelerine tedavi ile ilgili bilgiler veriliyor.

Bilgilendirmelerin ardından randevu talep eden ailelerin çocuklarının diş tedavileri Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde ücretsiz olarak yapılıyor.

2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı’ndan bugüne kadar 51 bin 800 öğrencinin diş taraması ücretsiz olarak gerçekleştirildi. Ayrıca Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde yaklaşık 65 bin çocuğa hizmet verildi.