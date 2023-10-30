Kartallılar Hadise konseri ile Cumhuriyet şöleni yaşadı

Kartal Belediyesi tarafından Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılına özel düzenlenen konser, ünlü sanatçı Hadise’nin muhteşem performansıyla gerçekleşti.

Kartal Belediyesi tarafından Cumhuriyet Bayramı’nın 100’üncü yılına özel hazırlanan ’Cumhuriyet Haftası’ etkinlikleri devam ediyor. Kartal Belediyesi’nin düzenlediği etkinlikler kapsamında Kartallılar Hadise konseri ile Cumhuriyet Bayramı coşkusunu yaşadı. Kartal Belediyesi tarafından organize edilen kutlamalar kortej yürüyüşü ile başladı. Cumhuriyet’in ilanının 100’üncü yıl dönümü halk konserlerinden mahalle etkinliklerine kadar birçok kutlama programı ile devam etti. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen program kapsamında ünlü sanatçı Hadise sahne aldı. Konsere gelen vatandaşlar, Cumhuriyet Bayramı coşkusunu Haldise’nin söylediği şarkılara eşlik ederek yaşadı. Etkinliğe katılan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, herkesin Cumhuriyet bayramlarını kutlarken, şarkıcı Hadise’ye de sahnede plaket ve çiçek takdim etti.

"Yaşasın Cumhuriyet"

Konserde konuşan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "bundan tam 100 yıl önce çok zor durumda olan bir imparatorluğun, 1919 yılında tüm köyleri işgal altındaydı. Vatan toprağı çok zor durumdayken başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları bu toprakları vatan kıldı. Vatan kılınan bu topraklar Cumhuriyet ile taçlandırıldı. Bu günlere kolay gelinmedi ve 100 yıl boyunca birçok insanın belki de zoruna gitti. İngilizler 1919’da işgal ettiği bu topraklara Cumhuriyet kurulunca 2 yıl yaşamaz demişti şimdi 100 yaşında Cumhuriyet. Ne mutlu Atatürk ilke ve İnkılaplarını benimsiyene, ne mutlu bu yolda yürüyenlere,ne mutlu bunu şiyar edinene ve ne mutlu ki hepimize yaşasın Cumhuriyet" dedi.

Cumhuriyet’in 100’üncü yılında Konuşan Mehmet Aydemir, "Cumhuriyetimizin 100’üncü yılının Türkiye’ye hayırlı olmasını diliyorum. Bu vesileylede Atatürk ve silah arkadaşlarına minnet ediyorum" dedi

Cumhuriyet kortej yürüyüşüne gelenlerden Yusuf Yılgın, "Atalarımızdan Allah razı olsun, onlar iyiki varlardı ve bu ülkeyi bize armağan ettiler dedi.