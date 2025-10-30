Kartepe Belediyesi ekipleri, Gebze'deki arama-kurtarma çalışmalarına katıldı
Gebze'de binanın çökmesinin ardından bölgeye sevk edilen arama kurtarma ekiplerine, Kartepe Belediyesi de destek verdi.
Kartepe Belediyesi’ne bağlı KAR Arama Kurtarma Ekibi, AFAD koordinasyonunda kısa sürede olay yerine ulaştı. Donanımlı personeli ve teknik ekipmanlarıyla bölgede görev yapan KAR ekibi, arama kurtarma çalışmalarına katıldı.