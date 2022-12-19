Kartepe Belediyesi'nde deprem tatbikatı

Kartepe Belediyesi’nde AFAD iş birliğinde deprem tatbikatı yapıldı.

Tatbikat öncesinde AFAD görevlileri tarafından Kartepe Belediyesi meclis salonunda bilgilendirme semineri düzenlendi. Personellere seminer verilmesi sonrasında senaryo gereği deprem tatbikatı başladı. Yapılan uyarı ile belediye personeli bulundukları yerlerde "çök-kapan-tutun" yöntemini uyguladı. Daha sonra yapılan ikinci uyarı ile belediye personeli hizmet binasını boşaltarak, Kent Meydanı toplanma merkezinde bir araya geldi.