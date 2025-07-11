Kartepe Belediyesi'nde yangın tatbikatı

Kartepe Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile Afet İşleri Müdürlüğü’nün organizasyonunda, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eğitim Şube Müdürlüğü personelleri tarafından yangınla mücadele, tahliye ve arama kurtarma konularında belediye personeline yönelik farkındalık eğitimi düzenlendi

Kartepe Belediyesi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen eğitim programında, muhtemel yangın ve afet durumlarında nasıl hareket edilmesi gerektiği, tahliye yöntemleri ve arama kurtarma uygulamaları teorik ve uygulamalı olarak anlatıldı. Eğitim ile görevli personelin bilgi ve becerilerinin artırılması, afet anında bilinçli ve organize hareket edilmesi hedeflendi.

Eğitim programının ardından Kartepe Belediyesi’nin arama kurtarma ekibi olan, KAR Arama Kurtarma Ekibi öncülüğünde, Kartepe Belediyesi Ek Hizmet Binası’nda yangın ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatta, bina kısa sürede boşaltılırken, personelin soğukkanlı ve koordineli hareket etmesi dikkat çekti.