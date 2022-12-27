Kartepe Belediyesi'nin ek hizmet binasında 5 müdürlük hizmet verecek

Kartepe Belediyesi’nde 5 müdürlüğün bir arada hizmet vereceği ek hizmet binasındaki çalışmalar sona yaklaştı.

Kısa zamanda hizmete geçecek olan ek hizmet binası toplam 6 bin metrekare kapalı alanda hizmet verecek. Ek hizmet binasında Fen İşleri, Temizlik İşleri, İşletme, Etüt Proje ile Park ve Bahçeler Müdürlükleri hizmet verecek. Bu müdürlüklerin yer aldıkları garajlardaki araç ve ekipmanlar da ek hizmet binasına taşınmaya başladı.

Kartepe Belediyesi ek hizmet binasının 40 bin metrekare açık alanı bulunuyor. Tesis içerisinde belediye başkan yardımcısı odası, toplantı salonları, teknik ofisler, bilgi işlem odası, işyeri hekimi odası, atölyeler, işçi dinlenme odası, soyunma odaları, zabıta, sistem odası, malzeme depoları, mescit ve şadırvan yer alacak.

Ek hizmet binasındaki çalışmaları inceleyen Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "5 müdürlüğümüzü tek çatı altında toplayacağımız belediye ek hizmet binamızı inceleyerek son durum hakkında bilgi aldım. Operasyonel bağlamda son derece verimlilik sağlayacak olan tamamlanma sürecine yaklaştığımız projemizde emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.