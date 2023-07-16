Kartepe'de 'Can Feda' filmi izletildi
Kartepe Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen Yazlık Sinema Günleri'nde Can Feda filmi büyük bir ilgiyle izlendi.
Kartepe Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen Yazlık Sinema Günleri’nde "Can Feda" filmi büyük bir ilgiyle izlendi.
Ertuğrulgazi Kanal Park’ında düzenlenen sinema gösterimine Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman da katıldı. Çağatay Tosun’un 2018 yılında yönettiği filmin başrollerini Burak Özçivit ile Kerem Bürsin paylaşıyor. Can Feda filmi sonrasında saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması sonrasında 15 Temmuz’u anlatan belgesel gösterimi yapıldı.