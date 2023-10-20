Kartepe'de 5 caddeye 3 bin 250 ton asfalt

Kartepe Acısu Mahallesi’ndeki 5 caddeye 3 bin 250 ton binder asfalt serimi tamamlandı.

Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Acısu Mahallesi’nde asfalt serimini tamamlayarak, caddeleri modern bir görünüme kavuşturdular. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Acısu Mahallesi’nde Aşiyan, Göktürk, Çınarlı, Aktif ve Güneş Caddeleri ile Selçuk ve Sanat Sokaklarında toplam 2 bin 100 metre uzunluğunda 3 bin 250 ton binder asfalt serimi tamamlandı.

Yapılan çalışmaları inceleyen Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "İlçemiz genelinde altyapı çalışmaları tamamlanması sonrasında hemen üstyapı çalışmalarına başlıyoruz. Kartepemiz de yapımı tamamlanan her yol daha modern bir ulaşıma kavuşmaktadır. Yolumuz kaliteli ve uzun ömürlü olması için çalışmalarımızın her aşamasında ince eleyip sık dokuyoruz. Şehrimizin beklenti ve ihtiyaçlarına kalıcı çözümler üretmek adına gece gündüz demeden çalışıyoruz" dedi.