Kartepe'de 85 noktaya 170 güvenlik kamerası takıldı

Kartepe Belediyesi, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı koordinasyonu ile ilçede çevre güvenliğinin artırılması amacıyla 85 noktada 170 güvenlik kamerasının montajı tamamlandı.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’ın talimatıyla başlatılan güvenlik tedbirlerinin artırılması çalışmaları çerçevesinde, Kartepe’de 85 noktaya 170 kamera takıldı. Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Bilgi İşlem Müdürlüğü’nden ayrıntılı bilgi aldı. Başkan Kocaman, "Toplam 170 adet kameramız ile ilçemizde ve kentimizin giriş-çıkış noktaları da dahil olmak üzere tam 85 noktada 7/24 online kayıt yaparak emniyet, jandarma ve güvenlik güçlerimize yardımcı oluyor; asayişin sağlanmasına destek oluyoruz” açıklamasında bulundu. Kartepe gelişmeye ve büyümeye devam ettikçe, ihtiyaç dahilinde yeni noktalar tespit edilip güvenlik tedbirleri artırmaya devam edecek" dedi.