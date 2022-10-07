Kartepe'de bordür taşları boyanıyor

Kartepe’de güvenli trafik akışı ve görüntü kirliliğinin ortadan kaldırılması amacıyla bordür taşları boyandı.

Kartepe Belediyesi ekipleri, kışın yağmurdan yazın ise sıcaklardan etkilenip boyaları kalkan ve silinen cadde ve sokaklardaki bordür taşlarını boyayarak yeniliyor. Sarı ve beyaz renkte boyanan orta refüj ve kaldırım bordürleri, araç sürücüleri için uyarıcı olurken, cadde ve sokakların görünümüne canlılık getirmesinin yanında, temiz bir görüntü oluşturuyor.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’ın talimatları doğrultusunda Etüt Proje Müdürlüğü ekipleri trafik güvenliğini de artıran boya çalışmalarına hız verdi.