Kartepe'de büyükler bayrama hazır

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde Alo Evlat Sağlık Kulübü ekipleri, bakımını üstlendikleri yaşlıları ziyaret ederek bayram hazırlıklarını tamamladı.

Kartepe Belediyesi’nin ödüllü projelerinden biri olan Alo Evlat Sağlık Kulübü, Ramazan ayı boyunca farklı mahallelerde yaşayan vatandaşlarla iftar sofralarında buluşmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’ın eşi Elif Kocaman ve belediye ekipleri, ilçenin farklı mahallelerinde ikamet eden yaşlıların evlerine konuk oldu.

Ekipler, yaşlıların kişisel bakımlarını gerçekleştirerek bayrama hazırlanmalarına destek verdi. Yapılan ziyaretlerde hem iftar sofralarında bir araya gelindi hem de yaşlıların ihtiyaçları yerinde tespit edilerek gerekli destek sağlandı.