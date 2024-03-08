Kartepe'de camiler Ramazan ayına hazır

Kartepe'de bulunan camilerde Ramazan ayı öncesi bakım ve temizlik çalışmaları yapıldı.

Kartepe'de camiler Ramazan ayına hazır
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Kartepe’de bulunan camilerde Ramazan ayı öncesi bakım ve temizlik çalışmaları yapıldı.

Kartepe Belediyesine bağlı ekipler, ilçe genelinde temizlik uygulamasında cami, mescit ve kuran kurslarının içindeki halıları yerinde yıkayıp temizliyor. Çalışmalar sonrasında gülsuyu serpilen cami zeminleri, Ramazan ayı öncesinde güzel kokular ile cemaatine hazırlanıyor. Ekipler, ibadethanelerdeki temizlik çalışmalarının yanı sıra avlu ve çevre temizlikleri ile tuvaletlerin bakımını da yapıyor.

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