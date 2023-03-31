Kartepe'de çocuklar doyasıya eğlendi

Kartepe’de Ramazan ayı dolayısıyla yapılan özel etkinliklerde çocuklar doyasıya eğlendi.

Kartepe Belediyesi tarafından düzenlenen Ramazan etkinliklerinde çocuklar gönüllerince eğleniyor. Hacivat-Karagöz, meddah, sihirbaz gösterileri ve ikramlarla çocuklar keyifli zaman geçiriyor. Ataevler, Köseköy ve depremzede ailelerin kaldığı Arslanbey KYK yurdunda yapılan gösteriler yoğun ilgi gördü. Ramazan karavanı içerisinde düzenlenen etkinliklerde çay, pamuk şeker, patlamış mısır, Osmanlı macunu ikramları yapıldı. Ramazan boyunca etkinliklerini sürdüreceklerini söyleyen Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Özellikle çocuklarımızın güzel zaman geçirmeleri ve Ramazan nostaljisini yaşayarak geleneklerini unutmamaları için düzenlenen etkinlikler büyük beğeni topluyor. Bayrama kadar bu etkinliklerimizden tüm çocuklarımız faydalanabilsin diye devam edecek" açıklamasında bulundu.