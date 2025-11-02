Kartepe'de çocuklara çevre bilinci eğitimi

Kartepe Belediyesi, öğrencilerde çevre bilincini artırmak ve geri dönüşüm alışkanlığını küçük yaşlarda kazandırmak amacıyla, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle ilçedeki okullarda ortak bir program başlattı. Proje kapsamında öğrencilere çevre duyarlılığı konusunda farkındalık eğitimleri veriliyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen eğitimlerde Osmangazi İlkokulu öğrencilerine, geri dönüşümün önemi, atıkların doğru şekilde ayrıştırılması ve doğayı korumanın yolları anlatıldı. Renkli sunumlar, eğitici oyunlar ve uygulamalı etkinliklerle öğrenciler çevreyi koruma konusunda bilinçlendirildi.

Çevre kahramanı rozetleri dağıtıldı

Eğitimleri başarıyla tamamlayan öğrencilere, çevreye duyarlı davranışlarını teşvik etmek amacıyla "Çevre Kahramanı" rozeti takdim edildi. Çocukların yüzlerinde gurur ve mutluluk görülürken, rozetlerini takan öğrenciler çevreyi koruma sözü verdi.

"Ülkemizin geleceği çok daha yeşil olacak"

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Osmangazi İlkokulu’nda düzenlenen eğitime katılarak "Çevre Kahramanı" rozetlerini öğrencilere taktı. Başkan Kocaman, öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, "Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın çevre bilinciyle yetişmesi bizler için büyük bir gurur. Her bir öğrencimiz doğayı koruma konusunda birer kahramandır. Bu bilinçle büyüyen nesiller sayesinde Kartepe’mizin ve ülkemizin geleceği çok daha yeşil olacak" dedi.