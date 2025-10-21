Kartepe'de Eşme Ayva Festivali düzenlenecek

Kartepe Belediyesi, Eşme ayvasını tanıtmak amacıyla 26 Ekim Pazar günü Eşme Ayva Festivali düzenleyecek.

Eşme Sahil’de gerçekleştirilecek festival, saat 12.00’de başlayacak ve 20.00’ye kadar sürecek. Festival alanında ayva stantları, yarışmalar, ikramlar, çocuk etkinlikleri ve DJ performansları yer alacak. Ziyaretçiler, gün boyunca ayva temalı lezzetleri tatma ve yöresel ürünleri keşfetme fırsatı bulacak.

Çocuklar için hazırlanan özel alanlarda oyunların ve atölye etkinliklerinin gün boyu süreceği festival, saat 18.30’da başlayacak Irmak Arıcı konseriyle sona erecek.

Kartepe Belediyesi, tüm vatandaşları festivale davet etti.