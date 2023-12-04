Kartepe'de gıda güvenliğine yönelik denetimler yapıldı

Kartepe’de gıda güvenliğine yönelik denetim yapıldı. Şarküteri, bakkal, market, fırın gibi satış yerlerini denetleyen ekipler, ürünlerin fiyatlarını da karşılaştırdı.

Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, haksız rekabet ve fiyat artışına izin vermemek ve vatandaşların mağdur olmaması için denetimlerini sürdürüyor. Ekiplerin market, bakkal, şarküteri denetimlerinde ruhsat, fiyat etiketleri, son kullanma tarihleri denetlenirken, kasa ve raf fiyat karşılaştırması yapıldı. Unlu mamuller denetimlerinde ise ruhsat, hijyen ve gramaj denetimleri gerçekleştirildi.

Denetimler çerçevesinde marketlerdeki un, şeker, peynir, yumurta, bakliyat ve yağ gibi temel gıda ürünlerinden birer örnek alınarak alış ve satış fiyatları karşılaştırıldı.

Denetimlerde fahiş fiyat artışı tespit edildiğinde gereken işlemler yapılıyor. İl Ticaret Müdürlüğü yetkilileri tarafında tutulan tutanaklar, Ticaret Bakanlığı’ndaki komisyona gönderilerek, haksız fiyat artışı yapan firma ve marketlere cezai işlem uygulanıyor.