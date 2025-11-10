Kartepe'de hem büyüklere hem küçüklere tiyatro ziyafeti

Kartepe Belediyesi, kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında yetişkinler ve çocuklar için iki ayrı tiyatro oyununa ev sahipliği yaptı.

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinliklerde, yetişkinler için "Sevgili Yönetmenim" ve çocuklara yönelik "Dansçı Dede" adlı oyunlar sahnelendi. Yetişkin tiyatrosu "Sevgili Yönetmenim", mizahi dili ve oyunculuk performanslarıyla izleyicilere keyifli anlar yaşatırken, çocuk tiyatrosu "Dansçı Dede" ise eğlenceli sahneleri ve öğretici mesajlarıyla minik izleyicilerin beğenisini kazandı.