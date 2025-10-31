Kartepe'de kan ve kök hücre bağışı kampanyası düzenlendi

Kartepe’de Kızılay Haftası dolayısıyla "Birbirimize Candan Bağlıyız" sloganıyla kan ve kök hücre bağışı kampanyası gerçekleştirildi. Belediye hizmet binasındaki kampanyaya belediye personeli ve vatandaşlar destek verdi.

Kartepe Belediyesi ile Kocaeli Kızılay Kan Merkezi işbirliğinde, 12. Geleneksel Kan ve Kök Hücre Bağış Kampanyası düzenlendi. Kızılay Haftası kapsamında belediye hizmet binasında "Birbirimize Candan Bağlıyız" sloganıyla gerçekleştirilen kampanyaya, belediye personeli ve çok sayıda vatandaş katılarak kan ve kök hücre bağışında bulundu.

Kızılay ekipleri, kampanya süresince bağışçılara kan bağışının süreci ve kök hücre bağışının önemi hakkında bilgi verdi.

Etkinliğe katılan bağışçılara, gösterdikleri duyarlılıktan ötürü dijital termos hediye edildi.