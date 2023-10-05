Kartepe'de kantinler denetleniyor

Kartepe’de zabıta ekipleri okul kantini denetimlerine periyodik olarak devam ediyor.

Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri eğitim gören öğrencilerin hijyenik ortamda alışveriş yapmaları ve sağlıklı ürünlere uygun şartlarda ulaşması için kantin denetimlerini sürdürüyor. Öğrencilerin eğitim yuvalarındaki denetimlerde, temizlik, fiyat tarifesi, gıda güvenirliliği, kılık-kıyafet, ruhsat ve hijyen belgesi kontrol ediliyor.

Kartepe’de 115 okul bulunduğunu söyleyen Zabıta Müdürü Ali Özbayraklı, "Bu okullarımızda bulunan bütün kantinlerimizin denetimlerine titizlikle devam ediyoruz. Özellikle hijyen konusuna büyük önem veriyoruz. Esnafımızda bu konuda duyarlı. Uygunsuzluk tespit edilmesi halinde mevzuata uygun olarak işlem yapıyoruz. Çocuklarımızın rahatı ve sağlığı için görevimizin başındayız" dedi.