Kartepe'de kar yağışı etkili oluyor

Kocaeli'nin önemli turizm bölgelerinden Kartepe'de kar yağışı etkili oluyor. Kar kalınlığı 5 santimetreyi buldu.

Kartepe'de kar yağışı etkili oluyor
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EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Kocaeli’nin önemli turizm bölgelerinden Kartepe’de kar yağışı etkili oluyor. Kar kalınlığı 5 santimetreyi buldu.

Kocaeli’nin kış turizmi ile ünlü ilçesi Kartepe’nin zirvelerinde akşam saatlerinden itibaren kar yağışı başladı. Hava sıcaklığının 3 derece ölçüldüğü bölgede, kar kalınlığı 5 santimetreyi buldu. Kar yağışı etkisini göstermeye devam ettirirken, vatandaşlar araçlarıyla bölgeye giderek karın tadını çıkardı. Kocaeli Büyükşehir ile Kartepe Belediyesi karla mücadele ekipleri yolların kapanmaması ve ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman