Kartepe'de kültür merkezi yanına yeni otopark yapıldı
Kartepe'de Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nin yanındaki alanda otopark düzenleme ve asfaltlama çalışması gerçekleştirildi.
İlçedeki ulaşım ve otopark sorunlarını azaltmaya yönelik çalışmalar kapsamında, Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’nde bulunan Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nin yanındaki alanda asfalt serimi yaptı. Yeni düzenlenen otopark alanının, bölgeye gelen ziyaretçilere güvenli, konforlu ve düzenli park imkanı sunacağı öğrenildi.