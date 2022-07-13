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Kartepe'de Kurban Bayramı'nın coşkusunu minikler yaşadı

Kurban Bayramı dolayısıyla Kartepe Belediyesi tarafından ilçe genelinde çeşitli etkinlikler düzenlendi. Hazırlanan Kurban Bayramı otobüsü ile minikler bayram coşkusunu doyasıya yaşadı.

Kartepe'de Kurban Bayramı'nın coşkusunu minikler yaşadı
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Kurban Bayramı dolayısıyla Kartepe Belediyesi tarafından ilçe genelinde çeşitli etkinlikler düzenlendi. Hazırlanan Kurban Bayramı otobüsü ile minikler bayram coşkusunu doyasıya yaşadı.

Kartepe Belediyesi tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla ilçe genelinde çocuklara yönelik etkinlikler düzenlendi. Hazırlanan Kurban Bayramı otobüsü ile ilçe genelinde çocukların bayramı kutlandı. Kutlama sırasında palyaçolar ve masal kahramanları ile müzik eşliğinde çocuklar doyasıya eğlenirken; dondurma, balon, şeker ve çikolatadan oluşan paketler bayram hediyesi olarak dağıtıldı.

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"Onların mutluluğu dünyalara bedel"

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Kurban Bayramı münasebetiyle ilçemiz genelinde Kartepeli miniklerimiz için hazırladığımız bayram otobüsümüz, çocuklarımızın çok güzel zaman geçirmelerini sağladı. Onların mutluluğu dünyalara bedel. Bugünün mutlu çocukları yarınlarımızın teminatıdır. Bu tür etkinliklerimiz devam edecektir" dedi.

İHA
Editör

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