Kartepe'de kutsal emanetler sergisi açıldı

Ramazan ayı dolayısıyla 150 emanetten oluşan Hadim-ul Harameyn sergisi Kartepe Sanat Evi’nde kapılarını açtı. Kutsal emanetlerin yer aldığı sergi 10-18 Nisan tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak.

11 ayın Sultan-ı Ramazan-ı Şerif ayı dolayısıyla Kartepe Belediyesi Kent Meydanı’nda bulunan Sanat Evi’nde Türkiye’nin gezici ilk ve tek Kutsal Emanetler Sergisi açıldı. Sergi, 10-18 Nisan tarihleri arasında saat 09.00 - 22.00 arasında gezilebilecek. Kartepe Sanat Evi’nde kutsal emanetlerden Peygamber Efendimizin ayak izi, Hz. Osman’ın (r.a.) okurken şehit edildiği Kur’an-ı Kerim, Kabe toprağı, Kabe anahtarı ve kesesi, Ravza-i Mutahhara halısı, Mescid-i Nebevi çinileri, Hz. Hüseyin’e (r.a.) ait hırka gibi 150 eserin yer aldığı sergide canlı anlatımlarla ziyaretçiler bilgilendiriliyor.

Kutsal Emanetler Sergisi’nde koleksiyoner sahipleri Güvenç ve Hülya Taşer, sergi boyunca katılımcılara anlatarak bilgi verecek. Kartepe Sanat Evi’nde her zaman sergilerin olacağını belirten Kartepe Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Dilek Ertuğ Özer, "Türkiye’de ilk defa uygulamaya geçilen gezici Kutsal Emanetler Sergisi’ni Kartepe halkımızla buluşturmak istedik. Maneviyatımızın yüksek olduğu bu Ramazan ayında iman dünyamıza hoş bir seda bırakmayı arzuluyoruz. Sergimiz ücretsiz olarak 18 Nisan’a kadar halkımıza açık olacak" dedi.