Kartepe'de öğrenci servislerine sıkı denetim

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge uyarınca Kartepe’de görev yapan öğrenci servisleri denetleniyor.

İçişleri Bakanlığı’nın 2023-2024 Eğitim Öğretim yılında alınacak Asayiş ve Trafik Tedbirleri konulu genelgesi uyarınca öğrencilerin huzurlu ve güvenli bir şekilde okullarına gitmeleri için Kartepe’de 80 öğrenci servisi aracının denetimleri titizlikle yapıldı.

Kent Çarşı’da Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince araçlarla ilgili olarak SRC, psikoteknik, UKOME belgeleri, güzergah izin belgeleri, mesleki eğitim, araç muayenesi, kapasite, sınıflandırma, araç takip, personel yeterlilik belgeleri olmak üzere uygunluk kontrolleri yapıldı.

Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürü Ali Özbayraklı, "Evlatlarımız, öğrencilerimiz kıymetlimiz. Onların can güvenliği herşetin üstünde. Bakanlık tarafından gönderilen genelge uyarınca yapılan denetimlerde öğrencilerimizin sağlıklı ve güvenli bir şekilde eğitim hayatlarına devam etmeleri hedeflenmektedir. Servis araçlarının denetimleri periyodik olarak devam edecektir. Hemşehrilerimiz yaşanabilecek muhtemel sorunlarda bizimle veya diğer ilgili kurumlarla irtibata geçebilirler" dedi.