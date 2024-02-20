Kartepe'de öğrenci servislerine sıkı denetim

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge uyarınca Kartepe’de görev yapan öğrenci servisleri belirli aralıklarla denetleniyor.

İçişleri Bakanlığı’nın 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılının İkinci Yarısında Alınacak Asayiş ve Trafik Tedbirleri konulu genelgesi uyarınca öğrencilerin huzurlu ve güvenli bir şekilde okullarına gitmeleri için Kartepe’de 80 öğrenci servis aracının denetimleri titizlikle yapıldı.

Kartepe Kent Çarşı’da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Denetim, Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri araçlarla ilgili olarak SRC, psikoteknik, UKOME belgeleri, güzergah izin belgeleri, mesleki eğitim, araç muayenesi, kapasite, sınıflandırma, personel yeterlilik belgeleri olmak üzere birçok konuda denetim yaptı.

Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürü Ali Özbayraklı, "Bakanlık tarafından belirlenen konular üzerinde servis araçlarının denetimleri yapıldı. Öğrencilerimizin huzurlu ve güvenli bir şekilde eğitim hayatlarına devam etmeleri çok önemlidir. Koordineli olarak servislerimizin denetimlerini tamamladık. Servis araçlarının denetimleri periyodik olarak devam edecektir. Hemşehrilerimiz yaşanabilecek muhtemel sorunlarda bizlere ulaşabilirler" dedi.