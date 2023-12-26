Kartepe'de tarihe yolculuk

Kartepe’de hayata geçirilen 150 eserin sergilendiği Özel Osmanlı Günlük Yaşam Müzesi’ni ziyaret eden öğrenciler adeta tarihe yolculuk yaptı.

Kartepe’nin tarih turizmini canlandırmak ve geçmiş değerleri gelecekle buluşturmak amacıyla Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’ın öncülüğünde hizmete açılan Özel Osmanlı Günlük Yaşam Müzesi, hem yetişkinlerden hem de çocuklardan büyük ilgi görüyor.

Bu çerçevede, müzeye gelen İstasyon İlkokulu ve Maşukiye Anadolu Lisesi öğrencileri adeta tarihe yolculuk yaptı. Özel Osmanlı Günlük Yaşam Müzesi’nde bulunan tarihi eserleri dikkatle inceleyen öğrenciler, daha sonra II. Abdülhamid Han tarafından yaptırılan tarihi Hikmetiye Camisini gezdi.

Sergi alanında Osmanlı’da ata sporları (güreş, avcılık, kemankeşlik, binicilik), silahlar, sofra (kap, tepsi, kaşık vb.), para, sikke, giyim, kuşam, ibadet, kahve kültürü gibi günlük yaşamı anlatan eserlerin yer aldığı 150 eser sergileniyor.