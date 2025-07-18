Kartepe'de yaz tatili sporla şenleniyor

Kartepe Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen Yaz Spor Okulları, bu yıl da çocukların yaz tatiline renk katıyor.

Kartepe'de yaz tatili sporla şenleniyor
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Kartepe Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen Yaz Spor Okulları, bu yıl da çocukların yaz tatiline renk katıyor.

İlçe genelinde ilgi gören program, yüzlerce çocuğa ücretsiz spor eğitimi sunarak hem fiziksel hem sosyal gelişimlerine katkı sağlıyor. Program kapsamında çocuklar; yüzme, voleybol, basketbol, futbol, karate, halk oyunları, tenis, güreş, boks ve cimnastik branşlarında, alanında uzman eğitmenlerden eğitim alıyor. Geniş branş yelpazesi, her çocuğun ilgi alanına uygun bir sporla tanışmasını sağlıyor.

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