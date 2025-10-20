Kartepe'de yeşil alanlara bakım yapılıyor

Kartepe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki yeşil alanlarda ağaç budama çalışması yapıyor.

Kent estetiğini korumak ve yeşil alanların düzenini sağlamak amacıyla yürütülen budama çalışmaları aralıksız sürüyor. Ekipler, ağaçların sağlıklı gelişimini desteklemek ve çevre güvenliğini sağlamak amacıyla çalışma yürütüyor. Budama çalışmaları kapsamında, kuruyan ve tehlike oluşturabilecek dallar kesilerek ağaçların dengeli büyümesi sağlanıyor. Çalışmalarla park, bahçe ve sahil bandı dahil olmak üzere yeşil alanlar daha güvenli, bakımlı ve estetik bir görünüme kavuşturuluyor.