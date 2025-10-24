Kartepe'deki marketlerde son kullanma tarihi ve fiyat etiketi denetimi

Kocaeli'de Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki marketlerde denetim yaptı.

Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
Vatandaşların sağlıklı, güvenli ve kaliteli ürünlere ulaşabilmesi amacıyla düzenli olarak gerçekleştirilen denetimlerde, ekipler ürünlerin son kullanma tarihlerini, raf ve kasa fiyatları arasındaki tutarlılığı, hijyen şartlarını ve etiket uygunluklarını kontrol etti.

Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların mağduriyet yaşamaması ve halk sağlığının korunması amacıyla denetimlerin düzenli aralıklarla sürdürüleceğini bildirdi.