Kartepe'deki Mesudiye Caddesi asfaltlandı

Kartepe’de Balaban Mahallesi ile Suadiye Mahallesi’ni birbirine bağlayan Mesudiye Caddesi’nde asfalt serim çalışmaları tamamlandı.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından titizlikle yürütülen çalışmalarda, önce zemin iyileştirmeleri gerçekleştirildi. Ardından sıcak asfalt serimi yapılarak yol, kullanıma açıldı.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı. Başkan Kocaman, "İlçemizin dört bir yanında alt ve üstyapı yatırımlarımıza aralıksız devam ediyoruz. Mesudiye Caddesi yoğun kullanılan bir cadde altyapısı tamamlandı, asfalt çalışmasını da yaptık. Vatandaşlarımızın konforlu ve güvenli yollarda seyahat etmesi en büyük önceliğimiz" dedi.