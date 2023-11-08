Kartepe'den Filisten'e destek

Kartepe Şevkatiye Mahallesinde Filisten’e destek amacıyla hayır panayırı düzenlendi. Buradan elde edilen gelir Filistinli vatandaşlar için kullanılacak.

Filistin halkının yanında olmak ve onlara destek olmak için Kartepe Şevkatiye Mahallesinde mahalle sakinleri tarafından hayır panayırı düzenlendi. Panayırda el emeği göz nuru ürünler ve evlerde hazırlanan yemekler gibi ürünler satışa sunuldu. Panayıra Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman da katıldı. Emeği geçenlere teşekkür eden Başkan Kocaman, "Gazze’de insanlık dışı bir katliama maruz kalan Filistin halkına destek olmak amacıyla hanım ablalarımız ve kardeşlerimiz tarafından düzenlenen hayır panayırına katıldık. Emeği geçen ve burada satış yapıp hayırlara vesile olan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum" dedi.