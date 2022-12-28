Kartepe Belediyesi tarafından hizmete açılan Kartepe Genç Akademi’de e-spor takımı kuruldu. E-spor takımının hazırlık turnuvasına katılan Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Bu seferlik izleyiciydim, bir dahakine ben de ekibe katılacağım" dedi.

Kartepe Genç Akademi bünyesinde e-spor takımı kuruldu. Oluşturulan e-spor takımının hazırlık turnuvasına Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’da katıldı. Turnuvayı izleyen Kocaman, "Kartepe Genç Akademi’yi hizmete açtığımızdan bu yana Kartepeli gençlerimiz büyük ilgi gösterdiler. Genç Akademi bünyesinde birçok alanda eğitime destek verilmektedir. Son olarak gençlerimizin son gözdesi olan e-spor takımımız kuruldu. E-spor takımımızda yer alan gençlerimizin ilk turnuvası. Gençlerimizin bu heyecanına ortak oldum. Bu seferlik izleyiciydim, bir dahakine ben de ekibe katılacağım" dedi.

Kartepe Genç Akademi bünyesinde kurulan e-spor takımı çalışmalarına başlarken, ilçe genelinde lise öğrencilerinin katılacağı turnuva yapılacak. 5’er kişilik takımlarını oluşturan lise öğrencileri bu turnuvaya katılabilecek.

Öte yandan, Genç Akademi bünyesinde gitar, keman, bağlama, ney, resim kursları, tezhip atölyesi, ahşap atölyesi, drama, halk oyunları, filografi, akıl oyunları, 3D yazıcı, masal atölyesi, ebru atölyesi, robotik kodlama, işaret dili, FETEM atölyesi, İngilizce dil kursu, çocuk oyun evi yer alıyor. Ayrıca Gençlik Merkezi’nde masa tenisi, golf, basketbol, langırt gibi gençlerin keyifli ve kaliteli zaman geçirecekleri sosyal alanlar da bulunuyor.