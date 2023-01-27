Kartepe kar sezonuna hazır

Kartepe’de beklenen kar yağışı öncesinde yolların sürekli ulaşıma açık olması için 100 kar timi personeli, 3 tuzlama aracı, 3 kar küreme aracı, 3 greyder, 7 kepçe ve 5 kamyonet ile nöbete başladı.

Kocaeli’de uzun süredir beklenen ve özlenen kar yağışının yer yer başlamasıyla birlikte Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan kar timleri hazırlıklarını tamamladı. Kar timi 100 personel, 3 tuzlama aracı, 3 kar küreme aracı, 3 greyder, 7 kepçe ve 5 kamyonet ile nöbete başladı. Kartepe Belediyesi ekipleri Uzunçiftlik, Sarımeşe, Uzuntarla, Eşme, Acısu ile Arslanbey, Suadiye, Derbent, Maşukiye bölgelerinde kar, tipi ve buzlanmaya karşı çalışmak için hazır.

Güzergahlar ile köy bağlantı yollarının açık kalmasını sağlayacak olan ekipler, Kartepe’de kar yağışlarından halkın olumsuz etkilenmemesi için gece gündüz görev başında olacak. Belediye ekiplerinin göreve hazır olduğunu belirten Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Kış ayının kendisini göstermesiyle birlikte bütün hazırlıklarımızı tamamladık. Beklenen kar yağışı ile birlikte ekiplerimiz görev yerlerini aldı. Büyükşehir belediyemizin ekipleri ile birlikte koordineli olarak çalışma yapılmaktadır. Geçen sene yoğun kar yağışı olmuştu. Bu senede tüm imkanlarımızla birlikte sahadayız. Allah’ın izniyle beklediğimiz ve özlediğimiz kar yağışına kavuşacağız. Tüm tedbirlerimiz hazır, bizler de kar yağışını güzelliklerle karşılamaya hazırız" dedi.