Kartepe'nin 2 sokağı yeni yüzüne kavuştu

Kartepe’de Sarımeşe Mahallesi Doyuran Sokak ile Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Dinamik Sokağa toplamda 900 ton asfalt serildi.

Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ilçe genelinde üstyapı çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede, ekipler tarafından Sarımeşe Mahallesi’ndeki 150 metre uzunluğunda Doyuran Sokağa 250 ton binder, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’nde 380 metre uzunluğundaki Dinamik Sokağa ise 650 ton binder asfalt serimi tamamlandı.

Asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Kartepe’mizin yollarını güzelleştirmeye, yollarımızı sıcak asfalta kavuşturmaya devam ediyoruz. Altyapı çalışmaları tamamlanan cadde ve sokaklarda hemen üstyapı çalışmalarına geçiyoruz. Modern ve ferah ulaşım için ekiplerimiz gece gündüz asfalt serimine devam ediyor" dedi.