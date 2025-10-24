Kartepe'nin 3 bin kişilik cami inşaatı tamamlanmak üzere

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, yapımı devam eden ve inşaatında sona yaklaşılan Kartepe Kent Meydanı Camisinde incelemelerde bulunarak, "Amacımız, en kısa sürede Kartepe’yi bu güzel cami ile buluşturmak" dedi.

Başkan Tahir Büyükakın’a, kent genelindeki projeleri inceleme programı kapsamında yaptığı gezide, Büyükşehir Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman ve AK Parti İlçe Başkanı Murat Yılmaz da eşlik etti.

Proje sorumlularından son durum hakkında detaylı bilgi alan Başkan Büyükakın, yaptığı açıklamada, ekiplerin yoğun bir çalışma içerisinde olduğunu söyledi.

"Tamamlandığında, Kartepemiz güzel bir ibadethaneye kavuşacak"

Çalışmaların bitmek üzere olduğunu belirten Büyükakın, "Son olarak ses sistemlerinin montajı yapıldı. Aydınlatma, havalandırma ve yangın sistemlerinin montajları tamamlandı. Önümüzdeki hafta halıların serilmesi işleri yapılacak. Amacımız, en kısa sürede Kartepe’yi bu güzel cami ile buluşturmak. Tamamlandığında, Kartepe’miz güzel bir ibadethaneye kavuşacak" dedi.

Başkan Büyükakın, caminin sadece ibadet mekanı olarak değil, aynı zamanda sosyal ve kültürel faaliyetlere de ev sahipliği yapacak şekilde planlandığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Cami bünyesinde yer alacak sınıflar, kütüphane ve çok amaçlı salonlarla dini ve eğitsel faaliyetler desteklenecek. Sınıf ve sosyal alanlarla çocukların ve gençlerin dini eğitimlerini modern şartlarda alabilmeleri sağlanacak. Zemin kattaki geniş ibadet alanı da cemaatin rahatça ibadet edebilmesine imkan tanıyacak."

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 30 bin metrekarelik alanda inşa edilen ve modern mimarisiyle dikkati çeken cami, tamamlandığında 3 bin kişi aynı anda ibadet edebilecek. Bodrum, zemin ve mahfil katı olmak üzere üç kattan oluşan camide, ibadet alanının dışında çok amaçlı salon, kütüphane, sınıflar, şadırvan, tuvaletler, iki adet asansör ve yağmur suyu geri kazanım sistemi bulunuyor.