Kartepe'nin caddeleri ışıl ışıl olacak
Kartepe'de yürütülen dekoratif aydınlatma çalışmalarının son durağı Ataevler Mahallesi İsmet Paşa Caddesi oldu.
Kartepe’de yürütülen dekoratif aydınlatma çalışmalarının son durağı Ataevler Mahallesi İsmet Paşa Caddesi oldu.
Kartepe Belediye ekipleri Ataevler Mahallesi’nde bulunan İsmet Paşa Caddesi’nin elektrik hatlarının düzenlenmesi çalışmasına. Çalışmaların tamamlanması sonrasında 40 karşılıklı dekoratif aydınlatmaların montajına başlanacak.
Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Kartepe’miz yapılan her yatırımla daha modern ilçe olmaktadır. Ataevler Mahallesi İsmet Paşa Caddemizde mevcut elektrik hattı yer altına alınarak gerekli altyapı oluşturuluyor. Ardından da yeni dekoratif aydınlatmalarımız yerleştirilecek. Kartepe’mize çok yakışacak" dedi.