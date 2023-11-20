Kartepe'nin caddeleri ışıl ışıl olacak

Kartepe'de yürütülen dekoratif aydınlatma çalışmalarının son durağı Ataevler Mahallesi İsmet Paşa Caddesi oldu.

Kartepe'nin caddeleri ışıl ışıl olacak
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Kartepe’de yürütülen dekoratif aydınlatma çalışmalarının son durağı Ataevler Mahallesi İsmet Paşa Caddesi oldu.

Kartepe Belediye ekipleri Ataevler Mahallesi’nde bulunan İsmet Paşa Caddesi’nin elektrik hatlarının düzenlenmesi çalışmasına. Çalışmaların tamamlanması sonrasında 40 karşılıklı dekoratif aydınlatmaların montajına başlanacak.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Kartepe’miz yapılan her yatırımla daha modern ilçe olmaktadır. Ataevler Mahallesi İsmet Paşa Caddemizde mevcut elektrik hattı yer altına alınarak gerekli altyapı oluşturuluyor. Ardından da yeni dekoratif aydınlatmalarımız yerleştirilecek. Kartepe’mize çok yakışacak" dedi.