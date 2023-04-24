Kartepe'nin çınarları bayramda unutulmadı

Kartepe Belediyesi Alo Evlat Sağlık Kulübü ekipleri, Ramazan Bayramı’nda da ilçenin çınarlarını unutmadı.

Kartepe Belediyesi’nin ödüllü projesi olan Alo Evlat Sağlık Kulübü ekipleri, 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif ayında Kartepeli büyükleriyle iftar sofralarında bir araya gelirken, bayramda da kapılarını çalıp, hediyeleriyle gönüllerine bir kez daha taht kurdu. Alo Evlat Sağlık Kulübü ekipleri Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman ile bayramlaşma sonrasında Kartepe’nin büyüklerini ziyaret ederek, bayramlarını tebrik etti. Büyüklere çikolata ikramında bulunan ekipler, Başkan Kocaman’ın sevgi ve saygılarını ileterek, eski bayram hatıralarını yad ettiler.

“Gönül bağımız çok sağlam”

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, “Kartepe’mizde yaşayan büyüklerimiz her zaman bizlerin baş tacıdır. Onların yüzlerinin gülmesi duaları bizlerin en büyük mutluluğudur. Büyüklerimizle iftar sofralarında bir araya gelen ekiplerimizle her zaman onların yanındayız. Kartepeli büyüklerimizle gönül birlikteliği içerisindeyiz. Gönül bağımız çok sağlam. Onlardan güç alıyor yine onlar ve geleceğimiz olan evlatlarımız için daha çok çalışıyoruz” dedi.