Kartepe'nin en güzel fotoğrafları seçildi

Kartepe Belediyesi tarafından 4’ncü Ulusal Fotoğraf Yarışması’nda dereceye giren fotoğraflar belirlendi. Yarışmaya 115 fotoğraf sanatçısı 455 eser ile katıldı.

Kartepe Belediyesi tarafından Kocaeli Fotoğraf Sanatı Derneği (KASK) iş birliği ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) desteğiyle düzenlenen 4’ncü Ulusal Fotoğraf Yarışması sonuçlandı. "Bir Başka Güzel Kartepe" adıyla düzenlenen fotoğraf yarışmasına 115 fotoğraf sanatçısı 455 eser ile katıldı. Kartepe’nin doğal, tarihi, kültürel güzelliklerinin tanıtımını sağlamak amacıyla düzenlenen yarışmaya İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Kırıkkale, Bursa, Eskişehir, Afyon, Ankara, Denizli, Rize, Balıkesir, Şırnak, Gaziantep, Tekirdağ, Antalya ve Bolu’dan sanatçılar katıldı.

Yarışmada birinciliği Gazi Aydın, ikinciliği Hasan Zer, üçüncülüğü Ahmet Turan Kural kazandı. Aytül Akbaş, Çağlar Eroğlu, Kenan Talas mansiyon ödülünü elde etti. Birinciye 5 bin, ikinciye 3 bin, üçüncüye ise 2 bin TL ödül verilecek.