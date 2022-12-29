Kartepe'nin en güzel kareleri ödüllendirildi

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde 4’üncü Ulusal Fotoğraf Yarışması’nda dereceye giren fotoğraflar belirlendi. Yarışmaya 115 fotoğraf sanatçısı 455 eser ile katılırken, düzenlenen törenle dereceye girenlere ödülleri verildi.

Kartepe Belediyesi tarafından Kocaeli Fotoğraf Sanatı Derneği (KASK) iş birliği ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) desteğiyle düzenlenen 4’üncü Ulusal Fotoğraf Yarışması sonuçlandı. “Bir Başka Güzel Kartepe” temasıyla düzenlenen fotoğraf yarışmasında Kartepe’nin doğal, tarihi, kültürel güzelliklerinin tanıtımını sağlamak amacıyla yarışmaya 115 fotoğraf sanatçısı 455 eser ile katıldı. Ödül alan, sergilemeye değer bulunan ve satın alınan fotoğrafların Kartepe Belediyesi web sitelerinde ve TFSF’ye ait site ve sosyal medya hesaplarında yer alacağı belirtildi.

"Kartepe, megakent adayıdır"

Etkinlikte konuşma yapan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, “Dünyanın en güzel ülkelerinden biri Türkiye’dir. Ülkemizin en güzel ilçelerinden biri Kartepe’dir. Kartepe’miz megakent adayıdır. Bu adaylığını doğal kaynaklarını koruyarak sağlamaktayız. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Kartepe’mize yeni bir kent inşa ediyoruz. Kartepe’mizin doğal güzelliklerini bu sergide görme imkanınız vardır. Fotoğraf sanatçılarımıza teşekkür ediyorum. En zor iş jüri üyelerimizindir. Çok güzel eserler yer almaktadır. Dereceye girenleri tebrik ediyoruz" dedi.

16 ilden katılım

Düzenlenen yarışmaya İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Kırıkkale, Bursa, Eskişehir, Afyon, Ankara, Denizli, Rize, Balıkesir, Şırnak, Gaziantep, Tekirdağ, Antalya ve Bolu’dan sanatçılar katıldı. Ulusal Fotoğraf Yarışması’nda birinciliği Gazi Aydın, ikinciliği Hasan Zer, üçüncülüğü Ahmet Turan Kural kazandı. Aytül Akbaş, Çağlar Eroğlu, Kenan Talas mansiyon ödülünün sahipleri oldu.