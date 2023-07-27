Kartepe'nin şöhretleri sahaya çıktı

Kartepe Belediyesi ve Kartepe Kulüpler Birliği tarafından düzenlenen 2. Şöhretler Turnuvası heyecan dolu karşılaşmalara sahne oldu.

Şöhretler Turnuvası’nda 40-49 yaş grubunda 12, 50 yaş ve üzerinde 7 takım mücadele ediyor. Derbent Stadı’nda yapılan karşılaşmalarda 40-49 yaş grubu 30 dakikadan iki devre, 50 yaş üstü 25 dakikadan iki devre halinde mücadele ediyor. Eleme usulüyle yapılan turnuvada 31 Ağustos Perşembe günü final karşılaşması ile şampiyon takım belli olacak.

Kartepe Belediyesi ve Kartepe Kulüpler Birliği tarafından düzenlenen 2. Şöhretler Turnuvası’nda 40-49 yaş guruplarında A gurubunda Acısu, Eşme, Uzunçiftlik, Maşukiye, Nusretiye, Suadiye B gurubunda Şirinsipor, Köseköy İstasyon, Arslanbey, Sarımeşe, Uzuntarla, Derbentspor yer alırken, 50 yaş üstünde Sarımeşe, Nusretiye, Arslanbey, Köseköy, Şirinspor, Suadiye ve Derbentspor mücadele ediyor.

Takımlara başarılar dileyen Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Bu turnuvada tatlı bir rekabet, çokça dostluk var. Kartepe’miz için artık klasikleşen Şöhretler Turnuvası’nda 19 takım mücadele etmektedir. Kartepe’mizin çınarlarının bu örnek davranışlarından dolayı tebrik ediyorum. Her yaşta spor yapılabileceğinin en iyi göstergesi bu turnuvadır" dedi.