Kartepe Osmanlı Müzesi'ne büyük ilgi

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde hayata geçirilen, 150 eserin sergilendiği Özel Osmanlı Günlük Yaşam Müzesi, vatandaşların beğenisini topluyor.

Kartepe’nin en önemli tarihi eserleri arasında yer alan Hikmetiye Cami’nin tanıtımı ve tarih turizminin canlandırılmasına yönelik Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman tarafından Kartepe’ye kazandırılan Özel Osmanlı Günlük Yaşam Müzesi açıldığı günden bu yana büyük ilgi görüyor.

Kartepe Belediye Başkanı Kocaman, eski bakan Fikri Işık’a Özel Osmanlı Günlük Yaşam Müzesi’ni gezdirdi. 150 eserin sergilendiği müzede Işık’a müze hakkında bilgi veren Başkan Kocaman, eserlerin hikayelerini de anlattı.

Mustafa Kocaman, daha sonra Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk ve Rektör Danışmanı Prof. Dr. Levent Atalı’ya Osmanlı Günlük Yaşam Müzesi ve Tarihi Hikmetiye Cami’yi gezdirdi. Müze içerisinde yer alan eserler hakkında bilgi veren Başkan Kocaman, turizmin geliştirilmesi noktasında çalışmalarını anlattı.

Özel Osmanlı Günlük Yaşam Müzesi II. Abdülhamid Han tarafından yaptırılan tarihi Hikmetiye Cami karşısında benzer mimariyle, 86 metrekare alanda iki katlı olarak yapıldı. Üst katı müzenin sergi alanı, alt katında ise toplantı, görevli, arşiv odaları, mutfak ve tuvaletler bulunuyor.

Kocaeli Müze Müdürlüğü koordinasyonu ile yürütülen çalışmalar sonucunda, Etnografik eserlerin bulunduğu Özel Osmanlı Günlük Yaşam Müzesi’ne, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından özel müze statüsü kazandırıldı. Sergi alanında Osmanlı’da ata sporları (güreş, avcılık, kemankeşlik, binicilik), silahlar, sofra (kap, tepsi, kaşık vb.), para, sikke, giyim, kuşam, ibadet, kahve kültürü gibi günlük yaşamı anlatan eserlerin yer aldığı 150 eser sergileniyor.