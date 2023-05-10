Kartepe sokaklarında Togg rüzgarı

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Türkiye’nin ilk yerli otomobili Togg ile Kartepe sokaklarında dolaştı.

Kartepe genelinde Togg ile sürüş deneyimi yaşayan Mustafa Kocaman’a vatandaşlar da ilgi gösterdi. Togg’u yakından görenler bu fırsatı kaçırmayarak, hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi. Başkan Kocaman, "Mükemmel bir araç. Gerçekten gurur verici. Çok kaliteli ve çok lüks. İnanılmaz bir heyecan yaşıyorum. Türkiye Cumhuriyeti’nin tarihine damga vuracak Devrim otomobilinden sonra ikinci devrimin adıdır Togg. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere projede emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum" dedi.