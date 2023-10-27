Kartepe Türk bayraklarıyla donatıldı
Kartepe'de caddeler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100'üncü yılı dolayısıyla Türk bayraklarıyla donatıldı.
Kartepe’de caddeler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 100’üncü yılı dolayısıyla Türk bayraklarıyla donatıldı.
Kartepe Belediyesi ekiplerinin 2 kilometre uzunluğundaki caddeye astığı Türk bayrağı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk posterleri görenleri hayran bıraktı. Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını büyük bir coşku ve onurla kutluyoruz. Ekiplerimiz tarafından ilçemizin önemli meydanları şanlı bayrağımızla donatıyoruz" dedi.