Kartepe Yaz Spor Okulları sezonu açtı

Kartepe Belediyesi’nin çocuklarda spor bilincinin geliştirilmesi ve yaz tatillerinin daha keyifli hale getirilmesi amacıyla her yıl düzenlediği 12 branştaki yaz spor okulları sezonu açtı.

Kartepe Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde yürütülen Yaz Spor Okullarında çocuklar voleybol, güreş, basketbol, karate, futbol, su kayağı, tenis, jimnastik, geleneksel okçuluk, boks, halk oyunları ve yüzme dallarında eğitim alabilecekler. Kartepeli çocukların spor bilincinin geliştirilmesi ve yaz tatillerinin daha keyifli hale getirilmesi amacıyla her yıl düzenlenen Yaz Spor Okulları’nda 8-15 yaş voleybol, basketbol, karate, yüzme, boks, 7-15 yaş güreş, 6-15 futbol, 12-17 su kayağı, 7-15 tenis, 4-9 jimnastik, 10-15 geleneksel okçuluk ve 7-15 halk oyunları dallarında eğitim alacaklar.

4 Temmuz - 25 Ağustos tarihleri arasında eğitim verilecek olan Yaz Spor Okulları’na katılan öğrencilere ücretsiz servis imkanı sağlanırken, kayıt olmak isteyenler Kartepe Belediyesi hizmet binası, muhtarlıklar, Kartepe Genç Akademi ve Kartepe Şehit Mahmut Demirel Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’nda form doldurabilecek.

Yaz Spor Okulları’na büyük ilgi olduğunu belirten Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Gençlerimizin en az bir spor dalıyla uğraşması çok önemlidir. Yaz aylarını daha verimli geçirmeleri için Yaz Spor Okullarımızı başlattık. Burada kaliteli zaman geçirirken, sağlıklı ve sosyal hayatın içerisinde yer alacaklar. Gençlerimizin başarılı olmaları için her zaman onların yanındayız" dedi.