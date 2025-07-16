Kartepe'ye 240 milyon TL'lik enerji yatırımı

Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ), Kocaeli’nin Kartepe ilçesindeki elektrik şebekesini, 2025 yatırım programı doğrultusunda 250 milyon TL’lik bütçeyle baştan sona yeniliyor.

SEDAŞ’tan alınan bilgiye göre, Kartepe özelinde hayata geçirilen 7 ayrı proje kapsamında; 2 ana dağıtım merkezi ve 15 dağıtım merkezi kurularak bölgedeki enerji kapasitesi önemli ölçüde artırıldı. Altyapıyı güçlendirmek için 18 yeni trafo devreye alınırken, 25 kilometre yüksek gerilim ve 51 kilometre alçak gerilim yeraltı kablo hattı döşenerek modern ve güvenli bir şebeke oluşturuldu. Bu çalışmalara ek olarak, 1,2 kilometre yüksek gerilim ve 17 kilometre alçak gerilim havai hattı da enerji erişimini genişletmek amacıyla hizmete sunuldu.

Yatırım planlamasının ilçelerin büyüme potansiyeli, yeni bağlantı talepleri ve mevcut altyapının yenilenme ihtiyacı gibi kriterlere göre yapıldığı belirtildi. Coğrafi ve iklimsel şartlar dikkate alınarak yeraltı kablo sistemleri ve modern direk tipleri gibi farklı mühendislik çözümlerinin uygulandığı vurgulandı.