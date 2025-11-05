Kartepe'ye yeni spor kompleksi

Kartepe’deki Nusretiye Mahallesi’ne inşa edilen spor kompleksinde sona gelindi. Alanda vatandaşlar, hem spor yapabilecek hem de doğayla iç içe bir ortamda dinlenme imkanı bulacak.

Kartepe Belediyesi tarafından hayata geçirilen Nusretiye Spor Kompleksi, her yaşa hitap eden modern bir tesis olarak dikkat çekiyor. Tesiste basketbol sahası, voleybol sahası ve çocuk oyun grupları yer alıyor. Sporun her dalına imkan sağlayan bu alanlar, hem gençlerin hem de ailelerin keyifle vakit geçirebileceği ortam oluşturuyor.

Kompleks içerisinde yer alan çocuk oyun grupları, miniklerin güvenli bir ortamda eğlenmelerine imkan tanıyor. Aileler, çocuklarını izlerken dinlenebilecekleri alanlarda vakit geçirebilecek. Tesis, aynı zamanda mahalle sakinlerinin bir araya gelip sosyalleşebileceği bir buluşma noktası olacak.

Projede son aşamaya gelinirken, peyzaj düzenleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından alana kamelyalar ve banklar yerleştirilecek.

Komplekste yürütülen çalışmaları inceleyen Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Nusretiye Spor Kompleksi, sadece bir spor alanı değil; çocuklarımızın, gençlerimizin ve ailelerimizin birlikte vakit geçirebileceği bir yaşam alanı olacak. Her mahallemize nefes alacak, sosyal yaşamı canlandıracak alanlar kazandırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.